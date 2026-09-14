В Рязанской области инвалиду компенсировали моральный вред из-за средств реабилитации

Прокуратура Кадомского района помогла инвалиду I группы добиться компенсации морального вреда за неполное обеспечение техническими средствами реабилитации. Суд обязал региональное отделение Социального фонда России выплатить мужчине 10 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Рязанской области, пожилой мужчина нуждается в постоянном использовании технических средств реабилитации. Однако в течение четырех месяцев он не получал их в необходимом объеме.

Из-за этого рязанцу пришлось самостоятельно покупать необходимые средства за собственные деньги. Прокуратура Кадомского района, представляя интересы инвалида, обратилась в суд с иском к региональному отделению Соцфонда.

Суд изучил материалы дела и признал требования прокуратуры обоснованными. Ведомство обязали выплатить мужчине 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.