Погода

Аномальную зиму пообещали рязанцам из-за Эль-Ниньо

Алексей Самохин
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Грядущая зима в Рязанской области может оказаться аномально теплой и влажной. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, температура в Центральной России зимой может превышать климатическую норму на 3–4 градуса, а количество осадков в январе вырастет на 30–40%.

Метеоролог рассказал РИА Новости, что большая часть территории России окажется под влиянием аномального тепла. Исключением станут Арктика, север Сибири, Чукотка, а также акватории Берингова и Чукотского морей. Там, напротив, ожидается очень холодная погода.

Для Центральной России самый теплый период, по словам Тишковца, придется на февраль. Декабрь при этом может пройти относительно близко к климатической норме, после чего количество осадков начнет заметно расти.

«Думаю, что в декабре это будет более-менее близко к норме. А дальше — на 30–40 процентов в январе выпадет больше осадков, чем положено», — отметил специалист.

Причиной такого сценария метеоролог считает климатическое явление Эль-Ниньо. Оно связано с аномальным повышением температуры воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. По оценке Тишковца, его влияние скажется не только на зиме, но и на погоде весной и летом.

При этом теплый прогноз не означает, что вся зима пройдет без сильных снегопадов и резких изменений погоды. Снега может выпасть много, а затем он будет тайть во время оттепелей. Такие перепады способны сопровождаться адвективными туманами и заметным ухудшением видимости.

Отдельным риском станут снежные бури. По словам специалиста, выходы южных черноморских циклонов и приток атлантического тепла могут создавать условия для мощных снегопадов. В отдельных случаях видимость будет настолько низкой, что это способно привести к сбоям в работе наземного транспорта и авиасообщения.

Таким образом, жителям Рязанской области этой зимой стоит готовиться к частым оттепелям, повышенному количеству осадков и резким погодным перепадам. При этом отдельные периоды сильного снегопада и метелей также возможны.

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