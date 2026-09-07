В Рязанской области 8 сентября ожидается похолодание до +6°С и дожди

Жителей и гостей Рязанской области ожидает типичная осенняя погода во вторник, 8 сентября. По данным синоптиков, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, а местами пройдут небольшие дожди.

Ночные температуры продолжат снижаться, что особенно ощутимо будет в утренние часы. В темное время суток столбики термометров опустятся до +6…+11°С. Днем воздух прогреется незначительно: максимальная температура составит +11…+16°С по всей области.

В течение дня будет дуть северо-западный ветер. Ночью его скорость составит 5–10 м/с, а днем порывы могут усиливаться до 7–12 м/с. Из-за прохождения атмосферных фронтов в некоторых районах области ожидаются кратковременные осадки в виде дождя.