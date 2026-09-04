В пруду «Серая шейка» в Рязани массово гибнет рыба

В Рязани началась проверка информации о массовой гибели рыбы в пруду «Серая шейка». Поводом для вмешательства профильных служб стали публикации в социальных сетях, в которых горожане сообщили о мертвой рыбе на поверхности водоема.

4 сентября на место происшествия прибыли сотрудники городской ветеринарной станции. Специалисты провели визуальный осмотр акватории пруда и прилегающей территории.

Для установления точных причин случившегося ветеринары отобрали пробы воды, а также взяли образцы погибшей рыбы. Весь собранный материал был оперативно направлен в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию для проведения комплексных химико-биологических исследований.