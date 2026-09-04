Осеннее ненастье придет в Рязанскую область вместе с балтийским циклоном 5 сентября

Кратковременное возвращение августовского тепла в Центральной России подходит к концу. Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета (РГУ) имени С.А. Есенина Сергей Тобратов представил детальный прогноз погоды на период с 3 по 15 сентября. По его словам, уже в субботу регион ожидает резкая смена атмосферных фронтов, которая принесет с собой ветер, осадки и заметное похолодание.

Почему сейчас еще тепло: «подарок» из Средиземноморья

В настоящее время Центр России находится на южной периферии так называемой «циклонической дороги», проходящей через Скандинавию и Балтийское море. Изначально синоптики ожидали раннего и устойчивого осеннего похолодания, однако уточненные расчеты показали иное.

Обширный южно-европейский теплый антициклон сформировал мощный поток средиземноморского и африканского воздуха, который направился на север Атлантики, «подпитывая» циклонические вихри теплом. Благодаря этому фронтальные зоны циклонов проходят севернее и западнее Рязанской области.

«В первых числах сентября к нам вернулся август. Такая комфортная погода с температурами +22…+23°C днем и +11…+13°C ночью при переменной облачности и почти без осадков сохранится до вечера пятницы, 4 сентября», — отмечает Сергей Тобратов. Локальные кратковременные дожди возможны лишь во второй половине дня из-за тепловой конвекции или вечером, когда выхолаживание достигает слоя облаков.

Переломный момент: балтийский циклон атакует (5–6 сентября)

Ситуация принципиально изменится в худшую сторону уже в конце недели. В четверг-пятницу над Балтийским морем (у побережья Германии и Дании) закрутится новый циклонический вихрь. Он окажется в зоне прямого столкновения холодного воздуха из Лапландии и теплого из Франции. Наличие не остывшей за лето акватории Балтики, испаряющая вода которой служит мощным источником энергии, сделает этот циклон особенно активным и «бойким».

Быстро двигаясь с запада на восток, к полудню субботы, 5 сентября, он достигнет Подмосковья, кардинально изменив погоду на несколько дней.

Основная зона ливней пройдет севернее (до 25 мм в сутки в северном Подмосковье). В Рязанской области, по текущим оценкам, выпадет 5–7 мм осадков. Ожидается резкое падение атмосферного давления — сразу на 11 мм рт. ст., что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. В субботу ожидается самый сильный порывистый ветер первой декады сентября — до 15 м/с, с юго-западным направлением (классическим для передней части циклонов). К вечеру субботы фронтальные зоны циклона сместятся на восток, и в осадках наступит перерыв.

Похолодание и «осенняя хандра» (7–9 сентября)

Хотя в субботу днем температура еще будет оставаться достаточно высокой (+19…+20°C), после полудня в воскресенье в регион зайдет холодный сектор этого же циклона. Снова пройдут локальные дожди, а температура воздуха упадет до +14…+15°C. Этот прохладный фон сохранится и в первые два дня следующей недели.

При этом атмосферное давление начнет расти, а в облачности появятся разрывы. Ночные температуры будут сильно зависеть от облачности: при сплошных облаках будет относительно тепло (до +13°C), а при прояснениях из-за ночного выхолаживания похолодает до +8°C. Во вторник, 8 сентября, в тылу уходящего циклона вероятны обложные моросящие дожди, которые могут затянуться на большую часть дня, хотя их объем будет небольшим (около 2–3 мм за сутки).

Кратковременное потепление и прогноз на середину сентября

В середине следующей недели на короткое время вернется умеренно теплая антициклоническая погода. Днем температуры заметно подрастут, достигнув +21…+22°C, а вероятность осадков снизится до минимума. Однако ночи в условиях малооблачной погоды будут заметно холоднее текущих: температура уже будет уверенно опускаться ниже +10°C, что свидетельствует о неумолимом прогрессировании осени.

Уже к концу следующей недели циклоны вновь оккупируют Центр России, и ненастная погода вернется, особенно усилившись к середине месяца. По текущим оценкам, эти циклоны будут приходить с юга, поэтому сильного похолодания они не принесут: в период с 12 по 15 сентября температуры будут колебаться в пределах +12…+20°C. Более точные детали пока не просматриваются из-за высокой динамичности атмосферных процессов.