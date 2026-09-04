Изображение сгенерировано нейросетью
Погода

Осеннее ненастье придет в Рязанскую область вместе с балтийским циклоном 5 сентября

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Кратковременное возвращение августовского тепла в Центральной России подходит к концу. Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета (РГУ) имени С.А. Есенина Сергей Тобратов представил детальный прогноз погоды на период с 3 по 15 сентября. По его словам, уже в субботу регион ожидает резкая смена атмосферных фронтов, которая принесет с собой ветер, осадки и заметное похолодание.

Почему сейчас еще тепло: «подарок» из Средиземноморья

В настоящее время Центр России находится на южной периферии так называемой «циклонической дороги», проходящей через Скандинавию и Балтийское море. Изначально синоптики ожидали раннего и устойчивого осеннего похолодания, однако уточненные расчеты показали иное.

Обширный южно-европейский теплый антициклон сформировал мощный поток средиземноморского и африканского воздуха, который направился на север Атлантики, «подпитывая» циклонические вихри теплом. Благодаря этому фронтальные зоны циклонов проходят севернее и западнее Рязанской области.

«В первых числах сентября к нам вернулся август. Такая комфортная погода с температурами +22…+23°C днем и +11…+13°C ночью при переменной облачности и почти без осадков сохранится до вечера пятницы, 4 сентября», — отмечает Сергей Тобратов. Локальные кратковременные дожди возможны лишь во второй половине дня из-за тепловой конвекции или вечером, когда выхолаживание достигает слоя облаков.

Переломный момент: балтийский циклон атакует (5–6 сентября)

Ситуация принципиально изменится в худшую сторону уже в конце недели. В четверг-пятницу над Балтийским морем (у побережья Германии и Дании) закрутится новый циклонический вихрь. Он окажется в зоне прямого столкновения холодного воздуха из Лапландии и теплого из Франции. Наличие не остывшей за лето акватории Балтики, испаряющая вода которой служит мощным источником энергии, сделает этот циклон особенно активным и «бойким».

Быстро двигаясь с запада на восток, к полудню субботы, 5 сентября, он достигнет Подмосковья, кардинально изменив погоду на несколько дней.

Основная зона ливней пройдет севернее (до 25 мм в сутки в северном Подмосковье). В Рязанской области, по текущим оценкам, выпадет 5–7 мм осадков. Ожидается резкое падение атмосферного давления — сразу на 11 мм рт. ст., что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. В субботу ожидается самый сильный порывистый ветер первой декады сентября — до 15 м/с, с юго-западным направлением (классическим для передней части циклонов). К вечеру субботы фронтальные зоны циклона сместятся на восток, и в осадках наступит перерыв.

Похолодание и «осенняя хандра» (7–9 сентября)

Хотя в субботу днем температура еще будет оставаться достаточно высокой (+19…+20°C), после полудня в воскресенье в регион зайдет холодный сектор этого же циклона. Снова пройдут локальные дожди, а температура воздуха упадет до +14…+15°C. Этот прохладный фон сохранится и в первые два дня следующей недели.

При этом атмосферное давление начнет расти, а в облачности появятся разрывы. Ночные температуры будут сильно зависеть от облачности: при сплошных облаках будет относительно тепло (до +13°C), а при прояснениях из-за ночного выхолаживания похолодает до +8°C. Во вторник, 8 сентября, в тылу уходящего циклона вероятны обложные моросящие дожди, которые могут затянуться на большую часть дня, хотя их объем будет небольшим (около 2–3 мм за сутки).

Кратковременное потепление и прогноз на середину сентября

В середине следующей недели на короткое время вернется умеренно теплая антициклоническая погода. Днем температуры заметно подрастут, достигнув +21…+22°C, а вероятность осадков снизится до минимума. Однако ночи в условиях малооблачной погоды будут заметно холоднее текущих: температура уже будет уверенно опускаться ниже +10°C, что свидетельствует о неумолимом прогрессировании осени.

Уже к концу следующей недели циклоны вновь оккупируют Центр России, и ненастная погода вернется, особенно усилившись к середине месяца. По текущим оценкам, эти циклоны будут приходить с юга, поэтому сильного похолодания они не принесут: в период с 12 по 15 сентября температуры будут колебаться в пределах +12…+20°C. Более точные детали пока не просматриваются из-за высокой динамичности атмосферных процессов.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Самым маленьким новорожденным августа в Рязани стала девочка весом 475 граммов
Следующая статья
Павел Малков поручил привести в порядок историческую улицу Щедрина в Рязани

Популярные материалы

Новости России

Эксперт назвал точку запуска морского дрона для атаки на порт в Сочи

ВСУ, вероятнее всего, запустили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать порт...
Новости России

Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

По делу о покушении на военного в Энгельсе ищут...
Новости России

Под Волгоградом нашли мертвой школьницу, пропавшую 1 сентября

Школьницу из Алексеевского района Волгоградской области, пропавшую 1 сентября,...
Происшествия

Громкий хлопок услышали жители Рязани 3 сентября

Официальная информация на данный момент не поступала. 
Интересное

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые стоят на пороге больших денег в сентябре

Первый осенний месяц создаст идеальные условия для смены работы, карьерного роста и монетизации идей, которые давно «пылились на полке».
Темы
Происшествия

Пять беспилотников сбили над Рязанской областью днем 4 сентября

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Рязанской областью в дневное время 4 сентября.
Интересное

Гороскоп на 5 сентября для всех знаков зодиака

В суббота, 5 сентября, звезды рекомендуют довериться интуиции, навести порядок в делах и не бояться принимать важные решения в личной жизни.
Общество

Павел Малков анонсировал масштабное обновление улицы Есенина

В ходе инспекции губернатор также посетил территорию Дворца Первых. Главным событием минувших выходных стал долгожданный запуск фонтана, который не функционировал почти 40 лет.
Политика

Депутат Госдумы рассказал, кто мог атаковать здание СБУ в центре Киева

Член комитета по обороне Андрей Колесник выдвинул две основные версии произошедшего: от показательного возмездия со стороны российских специалистов до обострения внутреннего конфликта между украинскими спецслужбами.
Спорт

«Гермес» и «Витязь» сразятся за Кубок Рязанской области по футболу 6 сентября

Уже в предстоящие выходные болельщики узнают имя нового обладателя Кубка региона. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 6 сентября, на стадионе «Рязань-Арена».
Экология, природа, животные

В пруду «Серая шейка» в Рязани массово гибнет рыба

В Рязани началась проверка информации о массовой гибели рыбы в пруду «Серая шейка». Поводом для вмешательства профильных служб стали публикации в социальных сетях, в которых горожане сообщили о мертвой рыбе на поверхности водоема.
Власть и политика

Борис Ясинский обсудил на личном приеме вопросы ЖКХ и благоустройства

Основной темой встречи стали насущные проблемы горожан, среди которых лидировали вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и комплексного благоустройства городских территорий.
Общество

Власти Рязани объяснили, когда начнется разбор подъездов дома на улице Новоселова, пострадавших от БПЛА

Администрация Рязани прокомментировала ситуацию вокруг многоквартирного дома № 42 по улице Новоселова, который получил повреждения в результате атаки беспилотника 15 мая.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье