В Рязанской области с 8 сентября ожидается потепление, которое принесёт с собой бабье лето. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, тёплый период продлится около пяти дней.

После прохладных и дождливых выходных, которые завершат эту неделю, погода начнёт меняться. На Центральную Россию распространится влияние Азорского антициклона, благодаря которому облачность уменьшится и выглянет солнце.

В ночь на 8 сентября температура в Рязани и области опустится до +4…+9 градусов. Днём воздух прогреется до +13…+18.

В среду, 9 сентября, станет теплее. Ночью ожидается +9…+14 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +17…+22.

Во второй половине недели температура продолжит расти. Днём воздух может прогреваться до +20…+25 градусов.

Синоптик отметил, что именно в этот период можно будет увидеть характерный для бабьего лета природный символ, летающие паутинки.