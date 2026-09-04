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Общество

Рязанцы стали жертвами новой схемы мошенников

Алексей Самохин
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В Рязани мошенники пугают жертв оформлением кредитов. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России. 

Рязанцу в мессенджере пришло сообщение: «Я врезалась в Вашу машину, вот видео ущерба». Ниже была приложена ссылка якобы на видеофайл с повреждениями. После его запуска посыпались угрозы: собеседник писал, что зашел в личный кабинет на Госуслугах и выгрузил все данные, а также заявлял, что оформит на жертву несколько кредитов. 

Затем мошенники перешли ко второму этапу схемы. Мужчине начали звонить якобы из правоохранительных органов и службы поддержки Госуслуг и также пугать взломом. В этот момент рязанец понял, что общается со злоумышленниками. 

«Диалог с мошенниками нужно сразу же прерывать, не важно, как они пытаются с вами связаться — по телефону, в мессенджере или социальной сети, — предупредил заместитель начальника отдела безопасности рязанского отделения Банка России Сергей Гусев. — Затем следует проверить, есть ли возможность войти в аккаунты Госуслуг, онлайн-банков и иных важных порталов. Возможно, угрозы были мнимые, а задачей преступников было лишь вызвать панику у жертвы».

Эксперт напомнил, что не стоит открывать файлы, полученные от неизвестных источников, переходить по сомнительным ссылкам и вводить свои данные на подозрительных страницах. Чтобы исключить риск оформления кредитов или займов посторонними, стоит установить самозапрет на кредит. Для его отмены потребуется усиленная электронная подпись или личный визит в офис «Моих документов», что мошенники не сделают. На 1 июля 2026 года, по данным регионального Министерства цифрового развития, информационных технологий и связи, самозапрет на кредиты и займы установили 158 тысяч жителей Рязанской области. 

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