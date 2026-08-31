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Общество

Многодетные семьи Рязанской области могут получить региональный капитал до 120 000 рублей

Анастасия Мериакри
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Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области напоминает о действующей мере поддержки для многодетных семей. В рамках реализации задач национального проекта «Семья» жителям региона предоставляется сертификат на региональный (семейный) капитал.

Оформить выплату могут многодетные семьи, постоянно проживающие на территории Рязанской области, при этом уровень их дохода не имеет значения. В 2026 году сумма выплаты составляет 93,4 тысячи рублей при рождении третьего и четвертого детей, а также 120 тысяч рублей при появлении пятого и последующих детей. С начала года этой поддержкой воспользовались более 1,2 тысячи многодетных семей.

Воспользоваться капиталом можно, когда ребенку, дающему право на выплату, исполнится 1 год, и до достижения им 4-летнего возраста. Закон предусматривает несколько целевых направлений для расходования средств: проведение ремонта в жилых помещениях, погашение ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья, оплата обучения детей в средних специальных (ССУЗ) или высших учебных заведениях (ВУЗ), оплата медицинских услуг для детей.

    Если остаток средств материнского капитала составляет менее 10% от общей суммы сертификата, семья имеет право получить эту сумму единовременно и потратить ее на любые цели по своему усмотрению.

    Подать заявление на получение регионального материнского капитала можно двумя удобными способами: лично через любой многофункциональный центр (МФЦ) «Мои документы» или дистанционно через портал «Госуслуги».

    При возникновении вопросов жители могут обратиться в «Единый контакт-центр» по бесплатному телефону: 8-800-100-00-01.

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