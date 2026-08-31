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Общество

В Рязани 1 сентября временно отменят систему «чет-нечет» на автозаправках

Анастасия Мериакри
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По решению регионального оперативного штаба, 1 сентября в Рязани и Рязанском муниципальном округе будет приостановлено действие системы продажи топлива по принципу «чет-нечет». Мера принята в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний.

С 00:00 1 сентября до 00:00 2 сентября на всех АЗС, расположенных в пределах указанных муниципалитетов, заправиться топливом смогут все автомобилисты. Ограничения, привязанные к последней цифре государственного регистрационного знака автомобиля, в этот период действовать не будут. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Рязанской области.

Власти подчеркивают, что ограничительная мера носит строго локальный характер. Правила «чет-нечет» распространяются исключительно на территорию города Рязани и Рязанского округа.

На федеральных автомобильных трассах, проходящих через регион, а также во всех остальных населенных пунктах Рязанской области заправка автомобилей осуществляется в штатном режиме, без каких-либо ограничений по номерам.

Система продажи бензина «чет-нечет» была введена в регионе с 28 августа для сокращения длинных очередей на АЗС. В приоритетном порядке топливо получают машины скорой помощи, пожарные расчеты, другие экстренные службы, общественный транспорт, а также техника сельскохозяйственных предприятий.

Чтобы минимизировать неудобства для жителей в период действия ограничений, на ряде автозаправочных станций областного центра организована работа волонтеров. Активисты помогают маломобильным гражданам, раздают воду автомобилистам, вынужденным ожидать в очередях, и оперативно информируют водителей об актуальных остатках топлива на конкретной станции. Это позволяет людям не тратить время впустую, если бензин на АЗС уже закончился.

Власти призывают рязанцев с пониманием отнестись к временной мере и планировать свои поездки с учетом актуальных правил заправки.

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