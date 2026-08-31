В Рязанской области 1 сентября будет запрещена розничная продажа алкоголя

Во вторник, 1 сентября, в День знаний, на всей территории Рязанской области будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом напомнили в региональном Министерстве экономического развития.

Ограничения вводятся ежегодно в соответствии с региональным Законом № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области» от 14 ноября 2011 года.

Это означает, что в праздничный день купить спиртные напитки в супермаркетах, магазинах у дома, специализированных алкомаркетах и на заправках не получится. Кассиры будут обязаны отказывать в продаже алкоголя вне зависимости от времени суток. Власти традиционно вводят эту меру для обеспечения общественной безопасности и порядка во время массовых школьных мероприятий и народных гуляний.

Важное исключение из правил действует для сферы общественного питания. Ограничения не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общепита. Таким образом, в ресторанах, кафе, барах и пабах гости по-прежнему смогут заказать алкогольные напитки.