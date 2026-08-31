Рекордные 610 заявлений на 15 бюджетных мест зафиксировали в РГУ имени Есенина

Приемная кампания в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина официально завершена. Изданы последние приказы о зачислении, и в этом году студенческая семья вуза пополнилась на 2073 человека. Об итогах вступительной кампании сообщил ректор университета Дмитрий Боков.

Главная задача приемной комиссии выполнена: закрыты все контрольные цифры приема как по федеральным, так и по региональным квотам. Всего в 2026 году университет выделил 984 бюджетных места.

Отдельно ректор отметил роль регионального гранта, благодаря которому удалось открыть 60 дополнительных бюджетных мест на новых направлениях. Эти программы сразу вызвали огромный интерес у абитуриентов, и все три были полностью укомплектованы:

Физическая культура (профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»);

Робототехника, цифровое проектирование и физика;

Физическая культура и основы безопасности и защиты Родины.

Общее число принятых первокурсников в этом году выросло по сравнению с предыдущим периодом.

Традиционно в центре внимания абитуриентов остаются гуманитарные специальности. В тройку лидеров вошли «Русский язык и литература», «Логопедия» и «Лингвистика». Самым востребованным структурным подразделением стал Институт психологии, педагогики и социальной работы.

Абсолютный рекорд конкуренции зафиксирован на направлении «Юриспруденция»: на 15 бюджетных мест было подано 610 заявлений. Как отметили в вузе, это стал настоящий экзамен на прочность и мотивацию для каждого поступающего.

Особой гордостью университета стал высокий уровень подготовки новых студентов. Среди зачисленных первокурсников – победители Толстовской олимпиады, призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также кандидаты в мастера и мастера спорта.

Уже завтра, 1 сентября, университет встретит своих новых студентов на торжественном празднике Дня знаний, чтобы официально дать старт их пути в мире науки, открытий и больших свершений.