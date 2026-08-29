За неделю в приемное отделение ОКБ Рязани поступил 1191 пациент

За минувшую неделю, с 21 по 27 августа, в приемное отделение Рязанской областной клинической больницы поступил 1191 пациент. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.

Из общего числа:

— 378 человек госпитализированы в плановом порядке;

— 391 пациент доставлен экстренно;

— еще 422 рязанца получили амбулаторную помощь прямо в приемном покое.

В числе самых частых диагнозов — острые сосудистые состояния (инсульт и инфаркт), черепно-мозговые травмы, острый аппендицит, язвенная болезнь, гастрит и другие заболевания ЖКТ, а также переломы различной локализации.

В медучреждении напоминают: приемное отделение ОКБ работает без выходных и перерывов — помощь доступна круглосуточно.