Олимпийские чемпионы и звезды шоу-бизнеса поборются за 10 миллионов рублей в новом сезоне шоу «Титаны»

13 сентября в 21:00 на телеканале ТНТ состоится долгожданная премьера четвертого сезона масштабного спортивного проекта «Титаны» (16+). Организаторы обещают беспрецедентный уровень конкуренции: на одной площадке сойдутся 111 сильнейших атлетов страны, чтобы пройти испытания, разработанные искусственным интеллектом, и завоевать главный приз в 10 миллионов рублей, а также титул самого сильного Титана России.

Новый сезон порадует зрителей невероятным миксом участников. За победу будут сражаться действующие олимпийские чемпионы и призеры мировых первенств: спортивный гимнаст Никита Нагорный, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, фигурист Дмитрий Соловьев, прыгун в воду Илья Захаров, тхэквондист Алексей Денисенко, биатлонистка Кристина Резцова и самбистка Карина Черевань.

Компанию элите большого спорта составят известные профессионалы: футболист Павел Мамаев, боксер Алексей Папин, пловец Виталий Оботин, а также пауэрлифтер и боец Power Slap Василий «Пельмень» Камоцкий. Яркие эмоции и азарт гарантируют и представители шоу-бизнеса и блогосферы: Александр Тарасов (T-killah), Олег Майами, Михаил Литвин, Птаха, Сергей Романович и другие.

Кроме того, в проекте примут участие люди самых разных профессий: от спецназовцев и каскадеров до саниталов и капитанов полиции. Как отмечают создатели, в «Титанах» невозможно заранее предугадать исход ни одного испытания, что делает шоу максимально честным и захватывающим.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов подчеркнул, что шоу доказало свою необходимость на развлекательном телевидении.

«За несколько сезонов проект вырос из успешного шоу в настоящее движение, объединившее профессиональных спортсменов, любителей и зрителей по всей стране. В этот раз в проекте участвует много действующих атлетов, которые прямо сейчас представляют Россию на крупнейших международных соревнованиях. О многих из них мы мечтали еще во время кастинга первого сезона», — отметил он.

Креативный продюсер Нина Савельева добавила, что шоу возвращается к своим истокам, становясь огромным сообществом фанатов спорта и побед.

«Самые большие звезды спорта приходят в «Титаны» проверить себя и, как они говорят сами, глотнуть свежего воздуха. Здесь все молодые, красивые, веселые, азартные — никто не хочет, чтобы сказка заканчивалась», — резюмировала она.

Премьера четвертого сезона шоу «Титаны» состоится 13 сентября в 21:00 на телеканале ТНТ.