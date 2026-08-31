В Рязани два предприятия задолжали сотрудникам более 140 000 000 рублей

Защита трудовых прав граждан остается одним из ключевых приоритетов в работе органов прокуратуры Рязанской области. По итогам текущего периода надзорное ведомство отчиталось о росте числа разрешенных обращений по фактам нарушений трудового законодательства и масштабной работе по взысканию задолженностей.

Количество разрешенных обращений граждан выросло и составило 402 случая (ранее этот показатель составлял 331), при этом более половины жалоб были признаны обоснованными. Основной причиной такого всплеска стало массовое поступление заявлений от сотрудников двух предприятий, расположенных в Московском районе города Рязани. Общая сумма задолженности этих организаций по заработной плате превышает 140 миллионов рублей.

Для защиты прав работников прокурор района обратился в суд с 91 исковым заявлением. На текущий момент суды уже удовлетворили требования о взыскании 17,6 млн рублей. Всего же, с учетом дел, инициированных в прошлом году, было рассмотрено 116 исков. В пользу работников взыскано 22,7 млн рублей, включая компенсацию морального вреда и проценты за несвоевременную выплату. По фактам злостных нарушений по постановлениям прокурора также возбуждены уголовные дела.