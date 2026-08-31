Фото со страницы Ивана Бахилова ВКонтакте
Новости Касимова

В Касимове обнаружили надгробие дочери хана Кучума 1652 года

Анастасия Мериакри
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Касимов может стать эпицентром одного из самых значимых археологических событий последних десятилетий. О масштабных открытиях на территории исторического Старого посада рассказал глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов, комментируя результаты работы ученых в текущем полевом сезоне.

Уже второй год подряд на территории Касимова ведет работу Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан. Объектом пристального внимания ученых стал мавзолей (текие) хана Арслана бен Али – родоначальника последней династии касимовских ханов и внука легендарного хана Кучума.

Памятник, датируемый XIV–XVII веками, исследователи называют не просто усыпальницей, а настоящей «капсулой времени», хранящей тайны судеб царственных особ и их приближенных, чья история тесно переплетена с московским двором и Касимовским ханством.

В этом сезоне археологам уже удалось обнаружить пять надмогильных камней-мастаба. Настоящим прорывом стала идентификация одного из них, найденного еще в 2025 году: это памятник Нал (Нахле) бикем, дочери хана Кучума, скончавшейся в 1652 году.

Остальные четыре камня пока хранят свои тайны: на них нанесены надписи арабской вязью. Впереди кропотливая работа эпиграфистов, которые должны расшифровать имена, даты и суры Корана. Каждая прочитанная строка обещает открыть новую, ранее неизвестную страницу жизни средневекового Касимова.

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов выразил глубокую благодарность ученым за их бесценный труд и бережное отношение к историческому наследию региона.

«Касимов всегда был точкой притяжения для историков, археологов и исследователей со всей страны. Наша земля хранит пласты вековой истории, и каждый новый сезон раскопок приносит удивительные открытия. Но сегодня я с уверенностью могу сказать: мы стоим на пороге одного из самых значимых археологических событий последних десятилетий. Уверен, что уже в ближайшее время мы станем свидетелями сенсационных уточнений родословной и быта касимовских правителей», – подчеркнул Иван Бахилов.

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