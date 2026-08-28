В Касимовском округе началось строительство нового животноводческого комплекса на 1600 голов

В селе Кольдюки Касимовского муниципального округа Рязанской области начались работы по возведению современного животноводческого комплекса. О старте реализации важного для региона агропромышленного проекта сообщил Госстройнадзор Рязанской области.

Строющийся комплекс рассчитан на содержание 1600 голов крупного рогатого скота. Ожидается, что ввод объекта в эксплуатацию позволит не только увеличить объемы производства местной сельскохозяйственной продукции, но и создать новые рабочие места в муниципалитете.

По данным надзорного ведомства, строительство ведется высокими темпами. В настоящее время на площадке уже ведутся масштабные земляные и бетонные работы: строители занимаются возведением фундаментов будущих производственных корпусов.

Параллельно с основными конструкциями осуществляется подготовка инженерной инфраструктуры. Специалисты прокладывают наружные сети, обеспечивая будущий комплекс необходимыми коммуникациями: системами водоснабжения, канализации и электроснабжения.