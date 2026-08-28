В Рязани обсудили готовность коммунальных служб к отопительному сезону 2026–2027

28 августа в администрации города Рязани состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя главы администрации города Дмитрия Лощинина. Ключевыми темами встречи стали готовность к предстоящему отопительному сезону и организация безопасности граждан на водных объектах в зимний период.

Руководители ключевых ресурсоснабжающих организаций города — МУП «РМПТС», МП «Водоканал» и ГУП РО «РГРЭС» — представили отчеты о ходе профилактических мероприятий.

Особое внимание было уделено работе МП «Водоканал города Рязани», которое ведет активную подготовку к холодному сезону. На очистных сооружениях, водопроводных насосных станциях и сетях выполняется комплекс необходимых работ. В их число входят механическая очистка и санитарная обработка резервуаров с водой, а также ревизия и текущий ремонт насосного и электрооборудования. На наружных водопроводных сетях коммунальщики занимаются заменой аварийных участков и ремонтом колодцев, чтобы минимизировать риск прорывов в морозы.

В ходе заседания также была детально обсуждена готовность всех экстренных и коммунальных служб к оперативному реагированию. Отработаны алгоритмы действий на случай возможных аварий и чрезвычайных ситуаций, характерных для зимнего времени года, чтобы обеспечить бесперебойную работу городской инфраструктуры.

Вторым важным блоком заседания стала профилактика несчастных случаев на воде в зимний период. Для предупреждения выхода людей на неокрепший лед на городских водоемах будут установлены предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен».

Кроме того, специалисты МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Рязани» усилят патрулирование береговых линий и акваторий. В ходе рейдов сотрудники будут не только пресекать опасное поведение, но и проводить разъяснительные беседы, раздавая жителям тематические памятки о правилах безопасного поведения на льду.