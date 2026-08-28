Фото: полиция Рязани
Происшествия

В Рязанской области депортировали иностранцев, осужденных за убийство и насилие над несовершеннолетними

Анастасия Мериакри
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Сотрудники полиции Рязанской области организовали процедуру депортации и административного выдворения шестерых иностранных граждан, нарушивших законодательство РФ. Мужчины, в последнее время содержавшиеся в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) регионального УМВД, были препровождены для отправки в страны их гражданской принадлежности.

Основную группу составили пять человек, подлежащих депортации после отбытия наказания в исправительных колониях. Среди них трое уроженцев стран Средней Азии, ранее осужденные за разбой, кражи и незаконный оборот наркотиков.

Еще двое граждан из государств Закавказья отбывали сроки за совершение особо тяжких преступлений: насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Пребывание данных лиц на территории Российской Федерации признано нежелательным.

Помимо осужденных, административному выдворению подвергся один гражданин страны Средней Азии. Такое решение было принято органом внутренних дел в связи с его повторными нарушениями миграционного законодательства.

Процедура передачи иностранных граждан проходила под строгим конвоем сотрудников полиции и судебных приставов. Нарушителей доставили в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшего вылета. Согласно сложившейся правоприменительной практике, расходы на приобретение авиабилетов на родину были возложены на самих мигрантов.

По данным регионального УМВД, только за первые семь месяцев 2026 года из Рязанской области было депортировано 111 и административно выдворено 40 иностранных граждан, содержавшихся в местном ЦВСИГ.

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