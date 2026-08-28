В центре Рязани произошло ДТП с участием электроскутера

В центре Рязани 28 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием средства индивидуальной мобильности. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Циолковского рядом с Театральной площадью.

Информация о случившемся появилась в группе «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте. К месту происшествия оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи.

В настоящее время уточняются точные обстоятельства инцидента, а также состояние здоровья водителя электроскутера.

На данный момент официальная информация не поступала.