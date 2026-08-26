Уроженец Центральной Азии лишен гражданства РФ за преступления против несовершеннолетних в Рязанской области

Управление по вопросам миграции регионального УМВД приняло решение о прекращении российского гражданства в отношении 39-летнего выходца из Центральной Азии. Мужчина получил паспорт гражданина РФ в 2020 году, дав подписку о неукоснительном соблюдении российских законов, однако впоследствии грубо нарушил данное обязательство.

В июне 2026 года Нагатинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении этого фигуранта. Суд установил, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также развратные действия с лицами, не достигшими 16-летия (п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «а» ч. 3 ст. 132 и ч. 1 ст. 135 УК РФ). За совершенные преступления злоумышленник проведет ближайшие 15 лет в исправительной колонии строгого режима.

Поскольку приговор уже вступил в законную силу, миграционная служба аннулировала выданный ранее паспорт на основании Федерального закона № 138-ФЗ «О гражданстве РФ». Теперь после отбытия наказания мужчина не имеет права оставаться в стране — он подлежит принудительной депортации.

В УМВД подчеркивают, что проверки в отношении натурализованных граждан, привлекаемых к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, продолжаются на регулярной основе.