Image by Freepik
Культура и события

В Нижнем городском саду Рязани 29 августа пройдет масштабный праздник «Азбука Рязани»

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В субботу, 29 августа, Нижний городской сад Рязани превратится в огромное образовательное пространство. Здесь состоится масштабное просветительское мероприятие для юных жителей и гостей города – Детский день города «Азбука Рязани». Начало праздника запланировано на 15:00.

Организаторы подготовили уникальную программу, объединяющую познавательный и развлекательный форматы. На территории парка будут одновременно работать 22 тематические площадки. Каждая из них представляет собой самостоятельную зону, раскрывающую определенные грани истории, культуры, природы и повседневной жизни древнего города. Главная цель проекта – в легкой, игровой форме познакомить подрастающее поколение с традициями и знаковыми местами родного края.

Программа фестиваля поражает своим разнообразием и охватывает самые разные интересы:

  • «Лаборатория безопасности», где в доступной форме расскажут о правилах поведения в различных жизненных ситуациях.
  • Цирковая площадка, дающая возможность каждому ребенку попробовать себя в роли артиста и освоить базовые трюки.
  • «Сладкое наследие Рязани», погружающая гостей в мир старинных кулинарных рецептов, проверенных временем.
  • Мастерская цветов, где пройдут увлекательные творческие занятия по флористике.
  • «Улица сказок» и зона, посвященная легендарному защитнику земли Рязанской Евпатию Коловрату, которые перенесут участников в мир местного фольклора и героического прошлого.
  • «Юннаты» – пространство для юных исследователей природы и экологического просвещения.
  • Специальная экспозиция, посвященная богатой истории Рязанского кремля.
  • Уникальная интерактивная зона «Грибы с глазами», представляющая городские легенды и истории в нестандартном, запоминающемся формате.

Концепция мероприятия построена на принципе максимального вовлечения. Организаторы подчеркивают, что дети не будут просто слушать лекции: программа предполагает мастер-классы, игры, живое общение, ролевые модели и получение практических навыков. Все активности полностью адаптированы для комфортного и интересного семейного посещения.

Возрастное ограничение 0+.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Подмосковье подростку из полового органа удалили редкого паразита, который появился после укуса комара
Следующая статья
В Рязанской области к 1 сентября капитально отремонтировали 10 школ

Популярные материалы

Общество

С 28 августа в Рязани и Рязанском округе вводится система продажи топлива «чет-нечет»

Для оптимизации работы автозаправочных станций в Рязани и Рязанском округе с пятницы, 28 августа, начнет действовать система продажи бензина «чет-нечет».
Новости России

Стала известна точка запуска дронов, атаковавших Воронеж

Дежурным силам противовоздушной обороны удалось обнаружить и ликвидировать 27 БПЛА в небе над Воронежем и восемью районами региона. Тем не менее, в результате падения обломков есть пострадавшие и материальный ущерб.
Интересное

«Русский Нострадамус» предрёк приход трёх Владимиров: они перевернут историю России

Монах Авель предсказывал судьбу России на века вперёд. Три Владимира, великое спасение и счастье державы. Что скрывают пророчества «русского Нострадамуса»
Общество

Названы лучшие рязанские школы по качеству и масштабу подготовки выпускников

Аналитическое агентство RAEX представило актуальный рейтинг лучших школ Рязанской области, оценив учебные заведения по двум ключевым параметрам: конкурентоспособности выпускников и масштабу подготовки.
Новости России

В Санкт-Петербурге на Ростовской улице взорвался кроссовер, водитель погиб

На Ростовской улице в Санкт-Петербурге во время запуска двигателя взлетел на воздух китайский кроссовер Geely. Жертвой ЧП стал водитель машины, находившаяся рядом пассажирка выжила, но получила тяжелые травмы.
Темы
Общество

«РГРЭС» отчиталась о новых этапах модернизации электросетей в микрорайоне Кальное в Рязани

За прошедшую неделю бригады энергетиков реализовали несколько ключевых этапов проекта. Выкопана траншея протяженностью 250 метров для укладки новых линий.
Происшествия

В Рязанской области депортировали иностранцев, осужденных за убийство и насилие над несовершеннолетними

Основную группу составили пять человек, подлежащих депортации после отбытия наказания в исправительных колониях. Среди них трое уроженцев стран Средней Азии, ранее осужденные за разбой, кражи и незаконный оборот наркотиков.
Происшествия

В центре Рязани произошло ДТП с участием электроскутера

В настоящее время уточняются точные обстоятельства инцидента, а также состояние здоровья водителя электроскутера.
Власть и политика

В Рязани обсудили готовность коммунальных служб к отопительному сезону 2026–2027

Руководители ключевых ресурсоснабжающих организаций города — МУП «РМПТС», МП «Водоканал» и ГУП РО «РГРЭС» — представили отчеты о ходе профилактических мероприятий.
Новости Касимова

В Касимовском округе началось строительство нового животноводческого комплекса на 1600 голов

В селе Кольдюки Касимовского муниципального округа Рязанской области начались работы по возведению современного животноводческого комплекса.
Общество

В Рязанской области к 1 сентября капитально отремонтировали 10 школ

В список выполненных работ вошла полная модернизация инженерных и коммуникационных сетей, что гарантирует надежное теплоснабжение и водоотведение.
Новости России

В Подмосковье подростку из полового органа удалили редкого паразита, который появился после укуса комара

Пациент обратился к врачам с жалобами на болезненное уплотнение в области правого яичка. По словам мальчика, узел периодически то уменьшался, то снова проявлялся, но полностью не исчезал на протяжении более двух лет.
Происшествия

В Рязани будут судить водителя Geely Monjaro за избиение пенсионера на пешеходном переходе

Пожилой мужчина сделал водителю справедливое замечание о грубом нарушении Правил дорожного движения. Однако вместо того, чтобы осознать свою ошибку, автомобилист вышел из салона машины и, действуя из хулиганских побуждений на глазах у других участников движения, нанес потерпевшему удар ладонью по лицу.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье