В Нижнем городском саду Рязани 29 августа пройдет масштабный праздник «Азбука Рязани»

В субботу, 29 августа, Нижний городской сад Рязани превратится в огромное образовательное пространство. Здесь состоится масштабное просветительское мероприятие для юных жителей и гостей города – Детский день города «Азбука Рязани». Начало праздника запланировано на 15:00.
Организаторы подготовили уникальную программу, объединяющую познавательный и развлекательный форматы. На территории парка будут одновременно работать 22 тематические площадки. Каждая из них представляет собой самостоятельную зону, раскрывающую определенные грани истории, культуры, природы и повседневной жизни древнего города. Главная цель проекта – в легкой, игровой форме познакомить подрастающее поколение с традициями и знаковыми местами родного края.
Программа фестиваля поражает своим разнообразием и охватывает самые разные интересы:
- «Лаборатория безопасности», где в доступной форме расскажут о правилах поведения в различных жизненных ситуациях.
- Цирковая площадка, дающая возможность каждому ребенку попробовать себя в роли артиста и освоить базовые трюки.
- «Сладкое наследие Рязани», погружающая гостей в мир старинных кулинарных рецептов, проверенных временем.
- Мастерская цветов, где пройдут увлекательные творческие занятия по флористике.
- «Улица сказок» и зона, посвященная легендарному защитнику земли Рязанской Евпатию Коловрату, которые перенесут участников в мир местного фольклора и героического прошлого.
- «Юннаты» – пространство для юных исследователей природы и экологического просвещения.
- Специальная экспозиция, посвященная богатой истории Рязанского кремля.
- Уникальная интерактивная зона «Грибы с глазами», представляющая городские легенды и истории в нестандартном, запоминающемся формате.
Концепция мероприятия построена на принципе максимального вовлечения. Организаторы подчеркивают, что дети не будут просто слушать лекции: программа предполагает мастер-классы, игры, живое общение, ролевые модели и получение практических навыков. Все активности полностью адаптированы для комфортного и интересного семейного посещения.
Возрастное ограничение 0+.