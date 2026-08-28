В Нижнем городском саду Рязани 29 августа пройдет масштабный праздник «Азбука Рязани»

В субботу, 29 августа, Нижний городской сад Рязани превратится в огромное образовательное пространство. Здесь состоится масштабное просветительское мероприятие для юных жителей и гостей города – Детский день города «Азбука Рязани». Начало праздника запланировано на 15:00.

Организаторы подготовили уникальную программу, объединяющую познавательный и развлекательный форматы. На территории парка будут одновременно работать 22 тематические площадки. Каждая из них представляет собой самостоятельную зону, раскрывающую определенные грани истории, культуры, природы и повседневной жизни древнего города. Главная цель проекта – в легкой, игровой форме познакомить подрастающее поколение с традициями и знаковыми местами родного края.

Программа фестиваля поражает своим разнообразием и охватывает самые разные интересы:

«Лаборатория безопасности» , где в доступной форме расскажут о правилах поведения в различных жизненных ситуациях.

, где в доступной форме расскажут о правилах поведения в различных жизненных ситуациях. Цирковая площадка , дающая возможность каждому ребенку попробовать себя в роли артиста и освоить базовые трюки.

, дающая возможность каждому ребенку попробовать себя в роли артиста и освоить базовые трюки. «Сладкое наследие Рязани» , погружающая гостей в мир старинных кулинарных рецептов, проверенных временем.

, погружающая гостей в мир старинных кулинарных рецептов, проверенных временем. Мастерская цветов , где пройдут увлекательные творческие занятия по флористике.

, где пройдут увлекательные творческие занятия по флористике. «Улица сказок» и зона, посвященная легендарному защитнику земли Рязанской Евпатию Коловрату, которые перенесут участников в мир местного фольклора и героического прошлого.

и зона, посвященная легендарному защитнику земли Рязанской Евпатию Коловрату, которые перенесут участников в мир местного фольклора и героического прошлого. «Юннаты» – пространство для юных исследователей природы и экологического просвещения.

– пространство для юных исследователей природы и экологического просвещения. Специальная экспозиция, посвященная богатой истории Рязанского кремля .

. Уникальная интерактивная зона «Грибы с глазами», представляющая городские легенды и истории в нестандартном, запоминающемся формате.

Концепция мероприятия построена на принципе максимального вовлечения. Организаторы подчеркивают, что дети не будут просто слушать лекции: программа предполагает мастер-классы, игры, живое общение, ролевые модели и получение практических навыков. Все активности полностью адаптированы для комфортного и интересного семейного посещения.

Возрастное ограничение 0+.