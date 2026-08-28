В Рязанской области 29 августа ожидается похолодание до +2°С

Конец августа в Рязанской области ознаменуется приходом настоящих осенних температур. По данным синоптиков регионального ЦГМС, в субботу, 29 августа, ночью столбики термометров в регионе могут опуститься до отметки +2°С.

Метеорологи прогнозируют переменную облачность на всей территории области. Осадков в этот день не ожидается. Ветер будет дуть юго-восточный, умеренный, со скоростью 2–7 м/с.

Температурный режим будет характеризоваться значительным суточным перепадом. Ночью воздух остынет до +2…+7°С. Днем температура поднимется до комфортных +17…+22°С.