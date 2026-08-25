В Рязанской области 26 августа ожидаются дожди и до +20°C

В среду, 26 августа, в Рязанской области ожидается переменная облачность. На большей части территории региона будет облачная погода с прояснениями, однако местами не обойдется без кратковременных осадков в виде небольшого дождя.

Температурный фон останется комфортным для конца лета, но с ощутимыми перепадами между днем и ночью. В темное время суток столбики термометров будут показывать от +8 до +13°С. Днем воздух прогреется до +15…+20°С.

Ветер ожидается умеренный, западного и северо-западного направления, со скоростью 5–10 метров в секунду.

Синоптики и спасатели рекомендуют жителям региона учитывать возможность осадков при планировании прогулок, брать с собой зонты или дождевики.