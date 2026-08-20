Эпизод субтропической жары в Рязани завершился, погода уже меняется

Погода в середине этой недели начала резко меняться. Субтропическая жара начала уходить во второй половине дня в среду вместе с атмосферным фронтом. Отсюда – падение температуры, обратили внимание в НИЛ геохимии ландшафтов РГУ.

В тылу уходящего циклона наступает молодой антициклон. Поначалу он холодный, именно поэтому в ближайшие дни температурный фон будет умеренным — примерно на 1,5 градуса ниже нормы.

К субботе 22 августа антициклон прогреется, отмечают учёные РГУ. К нам он развернётся тёплым бортом. Ветер сменится на южный, а дневная температура снова поднимется до +25…+27.

Дальше погода будет зависеть от двух сил. С одной стороны — очаг устойчивого тепла в Нижнем Поволжье. С другой — зона циклонов на западе Русской равнины. Между ними будет тепло, до +30. Но высока вероятность дождей, в том числе грозовых. Они будут приходить к нам с запада.

Такая противоречивая летняя погода продержится до конца августа. А после этого вероятно более значительное похолодание.