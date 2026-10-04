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Погода

Температурные качели и первый мокрый снег ожидаются в октябре в Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Октябрь 2026 года в Рязанской области пройдет по классическому осеннему сценарию, однако жителям региона предстоит пережить заметные температурные контрасты. Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Сергей Тобратов представил долгосрочный прогноз, основанный на анализе климатических циклов и биологических маркеров природы.

По словам эксперта, рязанцев ожидает волнообразное, но неуклонное снижение среднесуточных температур. Столбики термометров постепенно опустятся от отметок, комфортных для активной жизни растений, почти до нулевых значений, когда подавляющее большинство микроорганизмов и высших растений окончательно уходят в зимнюю спячку. Ученый подчеркивает, что никаких климатических аномалий не предвидится и месяц пройдет вполне предсказуемо.

Позднее бабье лето в первой декаде октября

Начало месяца подарит рязанцам приятный погодный бонус. Самым благоприятным и теплым периодом станет середина и конец первой декады октября. В это время в регион придет позднее бабье лето, а температурные показатели вернутся к значениям, типичным для середины сентября.

Этот период будет крайне важен для экосистемы, так как температуры превысят отметку в плюс 10 градусов, что достаточно для продолжения активной вегетации растений. Однако ученый предупреждает, что этот теплый этап окажется кратковременным и завершится уже к началу второй декады месяца.

Температурная болтанка и мокрый снег во второй декаде

С началом второй декады октября погода в Рязанской области резко изменится. Регион окажется во власти чередующихся теплых и холодных секторов атмосферных циклонов, что приведет к выраженной температурной нестабильности.

Эксперт прогнозирует частые осадки, которые местами могут быть сильными. Не исключено выпадение первого мокрого снега и периодическое возникновение угрозы заморозков. Вслед за похолоданием температура будет резко подскакивать на 6–7 и более градусов, после чего вновь начнется спад. Ожидаемая среднесуточная температура в этот период составит плюс 7–8 градусов.

Именно к концу второй декады, примерно на три недели позже многолетних климатических норм, в регионе окончательно завершится период активной вегетации флоры.

Антициклон и ночные заморозки в конце месяца

К середине третьей декады октября метеорологическая обстановка относительно стабилизируется. На последние числа месяца прогнозируют установление прохладной антициклонической погоды.

В этот период осадки маловероятны, но рязанцев ждут постоянные ночные заморозки. Дневные температуры будут колебаться в узком диапазоне от плюс 2 до плюс 7 градусов. Вегетационный сезон закроется окончательно. Продолжать развитие смогут лишь самые холодостойкие культуры, такие как озимый чеснок, который будет активно наращивать корневую систему в остывающей почве.

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