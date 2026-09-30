Первые заморозки придут в Рязанскую область 1 октября

Жителям Рязанской области стоит подготовиться к существенному изменению погодных условий. По данным синоптиков регионального ЦГМС, в четверг, 1 октября, в регионе ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.

Ночью температура воздуха по области составит от +2°С до +7°С тепла, однако в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до -1°С. Днем воздух прогреется до комфортных +10…+15°С.

Ветер будет дуть с севера. Ночью его скорость составит 2–7 метров в секунду, а в дневные часы усилится до 6–11 метров в секунду.

В ночные и утренние часы в отдельных районах области есть вероятность возникновения тумана.