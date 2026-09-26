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Погода

До +19°С и утренний туман ожидаются в Рязанской области 27 сентября

Анастасия Мериакри
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Согласно данным синоптиков регионального ЦГМС, в воскресенье, 27 сентября, в Рязанской области сохранится переменная облачность, а существенных осадков не предвидится.

Ночью воздух остынет до +3°С…+8°С. К утру в некоторых районах области возможно образование тумана, поэтому водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Днем столбики термометров поднимутся до +14°С…+19°С. Ветер в ночные часы будет переменных направлений со скоростью 0–5 м/с. В светлое время суток ожидается умеренный ветер южной четверти со скоростью 3–8 м/с.

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