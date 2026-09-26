Самые громкие скандалы главного критика шоу-бизнеса Сергея Соседова

23 сентября стало известно о кончине известного музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Ему было 58 лет. За десятилетия работы на телевидении он превратился в настоящего грозу отечественного шоу-бизнеса. Его имя стало синонимом резких, порой болезненно точных оценок, которые не щадили ни легенд эстрады, ни восходящих звезд. Самые резонансные конфликты, сделавшие Соседова культовой фигурой, вспоминает URA.RU.

Рождение легенды: «тлеющая лучина» вместо звезды

Свой фирменный стиль Соседов отточил еще в 1997 году в культовой программе «Акулы пера». Тогда на пике популярности находилась Ирина Салтыкова. Критика возмутило, что певицу представили как «эстрадную звезду». «В вашем случае больше подойдет определение, прошу прощения, тлеющая лучина», — заявил он.

Соседов также отметил, что у певицы нет музыкального образования, и поинтересовался, о чем она думает во время выступлений: о музыке, о фонограмме или о том, как не сломать каблук. Салтыкова парировала, что не считает себя звездой и что любого человека можно назвать «хоть шваброй». Такие острые дискуссии были типичны для программы «Акулы пера», и вскоре у Соседова сформировалась определенная роль: чем больше вокруг артиста было восхищения, тем охотнее он объяснял, почему, по его мнению, восхищаться здесь нечему.

От фаната до главного критика Примадонны

Отношения с Аллой Пугачевой прошли сложную эволюцию. Изначально Соседов был ее искренним поклонником, но первый конфликт вспыхнул в 1995 году, когда он публично спросил, почему она отказалась участвовать в вечере памяти Леонида Дербенева. По легенде, в ответ Примадонна подшутила над его голосом, назвав его «женщиной, которая поет».

К 2018 году восхищение сменилось разочарованием. Соседов начал открыто критиковать потерю тембра, завышенные цены на билеты и в итоге перешел к оценке личности артистки, заявив, что она «всем надоела». На это Пугачева ответила с фирменной иронией, посоветовав не трогать критика, которому нужно как-то зарабатывать на жизнь.

Слезы в эфире и «психиатрический театр»

Эмоциональные срывы в прямом эфире тоже стали частью его биографии. В 2020 году на шоу «Суперстар! Возвращение» Лолита Милявская припомнила Соседову его жесткие слова об Евгении Белоусове 25-летней давности. В ходе перепалки Соседов расплакался, хотя позже настаивал, что слезы вызвало исполнение песни Владом Сташевским, а не слова певицы.

Не обошлось без конфликтов и с коллегами по цеху. В феврале 2025 года после мрачного выступления Сергея Челобанова Лера Кудрявцева назвала номер «театральной драмой», а Соседов охарактеризовал его как «психиатрический театр», уводящий в потусторонний мир. Спор закончился тем, что Кудрявцева бросила в него подушку, нецензурно выразилась и покинула студию, хотя позже оба списали инцидент на «телевизионные штучки».

Война с новыми кумирами и абсурдные слухи

С приходом новой волны поп-музыки критик не сбавил обороты. Осенью 2025 года он назвал Люсю Чеботину «серой и пошлой», обвинив в неумении петь под фонограмму.

«Хоть стреляйте в меня, хоть режьте, но я не пойму, зачем она присутствует на сцене. Она просто открывает рот под фонограмму, причём не всегда попадает даже в ноты собственной „плюсовки“», — говорил Соседов. Певица ответила видео с живым вокалом, заявив, что Соседов «закопал себя» как непрофессионал.

Вскоре после этого в подкасте «За деньги» досталось и ANNA ASTI. Критик не нашел в творчестве артистки ничего выдающегося и выразил удивление по поводу её популярности. «Ну и что в этой Анне Асти? Царица… Да какая ты, к черту, царица? Это же курам на смех!» — заявил он. Соседов привел в пример настоящих звёзд, таких как Галина Вишневская и Елена Образцова, подчеркнув, что им не нужно было специально подчеркивать своё величие.

Музыкальные произведения певицы ASTI критик оценил негативно, отметив их однообразие: «Поет она все на один мотив. Я не знаю, кто ходит на эти концерты. Это совершенно неинтересно». Интересно, что ранее, летом того же года, во время концерта в Санкт-Петербурге, ASTI прервала исполнение, чтобы объяснить слушателям смысл песни «Царица». Она сказала: «Девочки, а вы в курсе, кто на самом деле та самая царица? Это не я. Заметьте, в песне нет ни единого слова „Я — царица“».

Скандальная ночь в Витебске

В некоторых случаях для того, чтобы разгорелся скандал, Соседову было достаточно и одного участника — его самого. Летом 2023 года он прибыл на «Славянский базар» в Витебске. Ночью в гостинице его разбудил странный шум. Около половины второго он обратился к персоналу с просьбой разобраться в ситуации. На видео он выражал недовольство непрерывным грохотом. Охранник сопровождал его в поисках источника звука, но безуспешно.

СМИ раздули историю до того, что он устроил скандал из-за женщины, которая якобы читала стихи Бродского под окнами. Новость быстро распространилась под заголовком «Соседов устроил скандал из-за стихов Бродского». Сам критик был возмущён: «Какой Бродский? С чего вы взяли? Что за бред?! Там ухало: барабанный бой полвторого ночи!»

От вражды к примирению

Несмотря на репутацию непримиримого бойца, Соседов был способен на перемены. Его главным телевизионным антагонистом долгое время считался Алексей Гоман, с которым они обменивались колкостями о взаимной жалости прямо в эфире. Однако самым показательным стал пример Шуры. Если в 2007 году певец кричал в эфире матом и угрожал Соседову из-за критики голоса, то в 2023 году он лично пришел поздравить критика с 55-летием, признав, что лишь со временем смог разглядеть за эпатажной маской интересного человека.