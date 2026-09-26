В Рязанской области захоронили останки Федора Гаврикова, погибшего в 1943 году

На городском кладбище города Спас-Клепики состоялась торжественная церемония захоронения останков красноармейца Федора Дмитриевича Гаврикова, который отдал жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. Спустя более чем 80 лет боец обрел свое последнее пристанище в родных местах благодаря кропотливой работе поисковиков.

Федор Дмитриевич Гавриков родился в 1923 году в деревне Горы Клепиковского округа. В 1942 году он был призван на фронт. Согласно записям Книги памяти Рязанской области, рядовой Гавриков числился пропавшим без вести с 1943 года. Его судьба оставалась неизвестной для родных на протяжении многих десятилетий.

Весной текущего года поисковые отряды в ходе экспедиции в Воронежской области обнаружили останки бойца. Благодаря сохранившимся личным вещам и смертному медальону удалось достоверно установить личность красноармейца. Так завершился долгий путь солдата домой.

В церемонии прощания приняли участие представители органов власти, правоохранительных ведомств, поискового движения, духовенства, а также кадеты кадетских классов Следственного комитета России. В ходе торжественного митинга прозвучал рассказ о боевом пути Федора Дмитриевича. Память воина почтили минутой молчания, священнослужители совершили заупокойную литию, а к месту захоронения участники возложили цветы.