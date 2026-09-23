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Общество

Биолог объяснила, почему осенью комары становятся агрессивнее

Анастасия Мериакри
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С наступлением сентября многие привычно вздыхают с облегчением, ожидая скорого исчезновения надоедливых кровососущих насекомых. Однако эксперты предупреждают, что осень может принести новые, неочевидные риски. По словам доцента кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елены Слынько, определенные погодные условия делают осенних комаров не только более активными, но и значительно более агрессивными по сравнению с их летними сородичами, сообщает RT.

Почему осенние комары становятся более агрессивными

Традиционно считается, что популяция комаров резко сокращается, когда температура воздуха опускается ниже 8–10 градусов тепла. Однако теплые и влажные сентябрьские циклы создают идеальную среду для размножения и активности поздних видов насекомых.

Специалист объясняет этот феномен базовыми инстинктами выживания. Перед наступлением зимней диапаузы, или спячки, самкам критически необходимо накопить максимальное количество питательных веществ из крови. Кроме того, некоторым видам нужно успеть сделать последнюю в сезоне кладку яиц. Сочетание высокой влажности и резких перепадов дневных и ночных температур лишь подстегивает их активность в поисках донора, делая укусы более частыми и настойчивыми.

Городская угроза подвальных комаров

Для жителей многоквартирных домов главную опасность представляют не уличные виды, а так называемый подвальный комар. Елена Слынько подчеркивает, что этим насекомым совершенно не важны уличные морозы или тепло. Им достаточно стабильной температуры и наличия стоячей воды в затопленных подвалах старых зданий.

Благодаря таким комфортным условиям они способны размножаться круглый год, легко проникая в жилые помещения через вентиляционные шахты. Именно поэтому характерное жужжание в спальне можно услышать даже в ноябре, когда за окном уже лежит снег. Эти насекомые уникально адаптировались к жизни в замкнутых пространствах. Они спариваются без роения, способны откладывать яйца без предварительного кровососания и не впадают в спячку при стабильном микроклимате.

Реальная эпидемиологическая угроза

Комары на территории России являются переносчиками ряда серьезных инфекций, включая туляремию, дирофиляриоз и лихорадку Западного Нила. Биолог обращает особое внимание на актуальность лихорадки Западного Нила не только для южных регионов, но и для крупных городов Центральной России.

«ЛЗН особенно актуальна для южных регионов и крупных городов, но вспышки регистрировались и в Центральной России. Вирус циркулирует в популяциях птиц, а комары выступают переносчиками от птиц к человеку, человек — тупиковый хозяин, от человека к человеку инфекция не передаётся. Сезонность ЛЗН — с июня-июля по октябрь, то есть осенние комары всё ещё представляют реальную эпидемиологическую угрозу», — предостерегла Слынько.

Почему осенние укусы болят сильнее летних

Многие люди субъективно отмечают, что осенние укусы зудят и болят гораздо сильнее летних. Эксперт подтверждает, что это не иллюзия, а научно обоснованный факт, имеющий две основные причины.

Во-первых, к осени кожный покров человека становится суше, а его естественный защитный барьер ослабевает. Из-за этого любая внешняя реакция, включая укус насекомого, воспринимается организмом острее. Во-вторых, меняется биохимический состав слюны самих комаров. Концентрация антикоагулянтов и анестезирующих веществ в ней может возрастать, что провоцирует более выраженную местную аллергическую реакцию. Именно это проявляется в виде крупных волдырей, отёков и длительного, мучительного зуда.

В связи с этим эксперт категорически не рекомендует расчёсывать места укусов. Нарушение целостности кожи в осенний период многократно повышает риск присоединения вторичной бактериальной инфекции, что может потребовать длительного медикаментозного лечения.

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