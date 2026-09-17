Власти Рязани предупредили о массовой рассылке фейковых писем от имени Павла Морковина

В Рязани зафиксированы случаи мошеннической рассылки электронных писем, авторы которых выдают себя за заместителя главы городской администрации Павла Морковина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Злоумышленники создают поддельные email-адреса, которые визуально почти не отличимы от официального адреса чиновника. Цель таких писем – распространение недостоверной информации, не имеющей никакого отношения к реальной деятельности органов власти.

В городской администрации подчеркивают, что в случае возникновения реальных чрезвычайных ситуаций оповещение жителей происходит исключительно через проверенные и официальные каналы. К ним относятся: федеральные и региональные средства массовой информации (телевидение и радио), официальные сайты и страницы администрации в социальных сетях, система СМС-оповещения населения.

Мэрия призывает рязанцев сохранять спокойствие, критически оценивать информацию, полученную из неофициальных источников, и ни в коем случае не выполнять инструкции, содержащиеся в подозрительных письмах.

Если вы стали получателем подобной рассылки, власти просят зафиксировать факт мошенничества (сделать скриншот письма) и направить эти данные в правоохранительные органы для проведения проверки.