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Происшествия

Над Рязанской областью в ночь на 17 сентября сбили БПЛА

Анастасия Мериакри
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В ночь с 16 на 17 сентября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты над территорией Рязанской области. Об этом говорится в официальной сводке Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно данным ведомства, за прошедшую ночь дежурными силами ПВО был отражен масштабный налет: всего перехвачен и уничтожен 641 украинский беспилотник самолетного типа. Атаки фиксировались над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Точное количество сбитых аппаратов непосредственно над Рязанской областью в сводке не уточняется.

Из-за угрозы атаки в регионе был введен режим «Беспилотная опасность». Сигнал тревоги прозвучал 16 сентября в 22:47. Угроза миновала лишь утром следующего дня: отбой режима был объявлен в четверг, 17 сентября, в 06:37. Таким образом, период повышенной готовности в области продлился 8 часов.

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