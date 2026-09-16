Пожар уничтожил склад студии «Квартал 95» с костюмами и декорациями времен Зеленского

На Украине произошел пожар на складском помещении студии «Квартал 95», одним из основателей которой является действующий президент страны Владимир Зеленский. Огонь уничтожил значительную часть реквизита, включая костюмы и декорации, которые использовались труппой на протяжении последних двадцати лет, сообщает 5-tv.ru.

В официальном сообщении студии в социальной сети подтверждена информация о возгорании. «Было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит нашей студии», — говорится в заявлении представителей «Квартала 95».

По имеющимся данным, на сгоревшем складе находились не только сценические костюмы, в том числе наряды времен выступлений Зеленского, но и декорации, использовавшиеся при создании концертных программ, юмористических шоу, фильмов и сериалов студии за два десятилетия работы.

«Квартал 95» — это украинская компания, специализирующаяся на создании юмористических и концертных программ. Владимир Зеленский был одним из ее основателей и ключевых участников до того, как начал политическую карьеру.