Изображение от Rochak Shukla на Freepik
Новости мира

Пожар уничтожил склад студии «Квартал 95» с костюмами и декорациями времен Зеленского

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На Украине произошел пожар на складском помещении студии «Квартал 95», одним из основателей которой является действующий президент страны Владимир Зеленский. Огонь уничтожил значительную часть реквизита, включая костюмы и декорации, которые использовались труппой на протяжении последних двадцати лет, сообщает 5-tv.ru.

В официальном сообщении студии в социальной сети подтверждена информация о возгорании. «Было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит нашей студии», — говорится в заявлении представителей «Квартала 95».

По имеющимся данным, на сгоревшем складе находились не только сценические костюмы, в том числе наряды времен выступлений Зеленского, но и декорации, использовавшиеся при создании концертных программ, юмористических шоу, фильмов и сериалов студии за два десятилетия работы.

«Квартал 95» — это украинская компания, специализирующаяся на создании юмористических и концертных программ. Владимир Зеленский был одним из ее основателей и ключевых участников до того, как начал политическую карьеру.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Рождество Богородицы: смысл праздника, традиции и приметы на осень
Следующая статья
В Рязани наградили победителей 28-го городского конкурса «Лучший ТОС, двор, подъезд»

Популярные материалы

Новости России

Эксперт раскрыл, когда у России лопнет терпение и начнутся удары по Польше

Российская армия может начать наносить удары по военным предприятиям...
Новости России

В горах Сочи обнаружили тело пропавшего неделю назад московского фотографа

Макарий Бекшаев отправился один в поход 2 сентября. Его маршрут пролегал от каньона Псахо в сторону поселка Воронцовка с планируемым завершением 9 сентября в районе Тисо-самшитовой рощи.
Новости России

Скончалась народная артистка России Лилия Сабитова

В Москве на 74-м году жизни скончалась народная артистка Российской Федерации, выдающаяся балерина, балетмейстер и художественный руководитель театра русского балета «Московия» Лилия Сабитова.
Политика

«Дрон ударил не случайно»: генерал раскрыл истинную цель атаки у поезда с Джонсоном

Генерал-майор Попов рассказал, почему дрон ударил не по вагону, а рядом с ним, и какой сигнал получили западные политики на Украине.
Новости России

Что известно о ракетной атаке ВСУ на Таганрог

После массированной атаки ВСУ в Таганроге возникли три очага возгорания. Повреждены дома, учебное заведение и другие объекты.
Темы
Погода

Тишковец рассказал, когда выпадет первый снег в Рязанской области

По словам метеоролога, первые снежинки в регионе могут появиться уже во второй половине октября. Однако радоваться зиме пока рано.
Общество

В Рязани наградили победителей 28-го городского конкурса «Лучший ТОС, двор, подъезд»

По итогам смотра-конкурса награды в номинации «Лучший общественный проект по месту жительства» получили 18 комитетов ТОС. География победителей охватила весь город.
Интересное

Гороскоп на 17 сентября для всех знаков зодиака

Звезды советуют завершить старые дела, прислушаться к сигналам собственного тела и выстроить здоровые границы в отношениях.
Новости России

Обвиняемая в распространении порнографии Диана Шурыгина заболела в СИЗО

27-летняя блогерша Диана Шурыгина, находящаяся под стражей по обвинению в изготовлении и распространении порнографии, серьезно заболела.
Новости России

Бодибилдер из Москвы чуть не лишился полового органа из-за передозировки препаратом для потенции

По имеющимся данным, спортсмен длительное время принимал гормональные препараты, на фоне чего у него произошло снижение либидо. Решив исправить ситуацию перед свиданием, мужчина выпил сразу шесть таблеток
Транспорт и дороги

Власти Рязани объяснили, почему убрали полосу на Московском шоссе и не проводят работы

Администрация Рязани разъяснила ситуацию с дорожными знаками на Московском шоссе, которые вызывают вопросы у автомобилистов уже более недели.
Новости России

Путин обратился к россиянам в преддверии выборов, назвав голосование вкладом в победу страны

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны в преддверии выборов, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября.
Интересное

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые получат мощный финансовый импульс до конца сентября

Период осеннего равноденствия традиционно несет в себе мощный импульс трансформации. Старые преграды начнут рушиться сами собой, расчищая путь для перспективных проектов и новых начинаний.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье