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Погода

Тишковец рассказал, когда выпадет первый снег в Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Жителям Рязанской области не стоит ждать настоящей зимы раньше декабря. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости рассказал, как будет развиваться погода в Центральной России, к которой относится и наш регион.

По словам метеоролога, первые снежинки в регионе могут появиться уже во второй половине октября. Однако радоваться зиме пока рано: осадки будут сразу таять, не задерживаясь на земле.

«В ноябре эта история будет учащаться, снег будет временный, даже если он появится в один-два сантиметра, он тут же будет через определенное количество времени исчезать», – пояснил Евгений Тишковец.

Эксперт подчеркнул, что формирование устойчивого снежного покрова в Центральной России в этом году начнется не раньше наступления календарной зимы, то есть в декабре. До этого момента рязанцам стоит готовиться к традиционной для поздней осени слякоти и переменчивой погоде, а автомобилистам – внимательно следить за прогнозами, чтобы вовремя сменить резину, не дожидаясь первого гололеда.

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