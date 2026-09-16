Реинкарнация бабьего лета в Рязани произойдет в октябре

Жителей Рязани и области ждет продолжение теплых осенних дней. По прогнозам синоптиков, в октябре регион ожидает «реинкарнация» бабьего лета с большим количеством солнечных дней. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что сейчас в столичном регионе, к которому по погодным условиям относится и Рязанская область, установилось так называемое «бабье лето на минималках». В течение текущей недели ожидается относительно сухая погода и потепление до +21 градуса.

Однако на этом осеннее тепло не закончится. Эксперт уверен, что в октябре произойдет «реинкарнация» теплых дней.

«У меня есть основания полагать, что будет реинкарнация бабьего лета и в октябре месяце в виде старого бабьего лета, с приличным количеством солнечных дней. Потому что по количеству осадков в октябре будет недобор, а значит, это указывает на высокую вероятность повторов бабьего лета, но уже в октябрьском исполнении», — пояснил Тишковец.

Поскольку Рязанская область и Подмосковье находятся в единой климатической зоне и подвержены влиянию одних и тех же атмосферных фронтов, этот прогноз актуален и для рязанцев.