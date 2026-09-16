В Рязанской области будут судить женщину за использование поддельных водительских прав

Прокуратура Шиловского района Рязанской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного документа, предоставляющего права).

Следствие установило, что в июне 2025 года обвиняемая приобрела в Рязани фальшивое водительское удостоверение на свое имя. В документе были открыты категории «В», «В1» и «М». Женщина прекрасно осознавала, что документ не является подлинным, однако намеревалась использовать его по прямому назначению для управления транспортным средством.

Разоблачение произошло на дороге: во время движения женщину остановили сотрудники ДПС. При проверке документов у инспектора возникли обоснованные сомнения в подлинности предъявленного водительского удостоверения, после чего документ был изъят для проведения экспертизы.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Шиловский районный суд для рассмотрения по существу.