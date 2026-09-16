В Сасове пенсионерка попросила родственницу помочь настроить телефон и лишилась 165 тысяч

Полицейские межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» раскрыли кражу крупных денежных средств с банковского счета 61-летней местной жительницы. Злоумышленницей оказалась 38-летняя родственница потерпевшей.

История началась с того, что пенсионерка стала получать на свой смартфон СМС-уведомления о необходимости погашения процентов по кредиту. Поскольку женщина никаких займов не оформляла, она обеспокоилась и обратилась за разъяснениями в отделение банка. Там сотрудница сообщила шокирующую новость: недавно с привязанного к счету женщины кредита были списаны и переведены третьим лицам 165 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска незамедлительно начали проверку. Изучив цифровые следы финансовых операций, оперативники быстро вышли на подозреваемую. Ею оказалась 38-летняя родственница потерпевшей, которую вскоре разыскали и задержали.

Как выяснилось в ходе расследования, полтора месяца назад подозреваемая пришла в гости к пожилой женщине. Та попросила помочь разобраться с настройками смартфона и передала ей разблокированное устройство. Воспользовавшись моментом доверия, гостья тайно привязала свой мобильный телефон к сервису онлайн-банка пенсионерки. Получив полный доступ к счетам, она оформила кредит на имя хозяйки телефона, а полученные средства перевела себе и потратила на косметику, одежду и другие личные нужды.

В настоящее время следователь полиции решает вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»). Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.