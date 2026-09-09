рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
Происшествия

Рязанскую компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей за порчу сельскохозяйственных земель

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской области правообладатель земельного участка привлечен к административной ответственности за нарушение требований земельного законодательства. Компания ООО «Ливадия» заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей за ухудшение качества почвы в Захаровском районе.

Нарушение было выявлено 26 мая 2026 года в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной специалистами Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. Инспекторы зафиксировали факт перекрытия плодородного слоя почвы на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 0,85 гектара.

Для точной оценки ущерба были отобраны пробы грунта и направлены в подведомственную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты независимых исследований подтвердили опасения экологов: в образцах зафиксировано снижение основных агрохимических показателей, что напрямую свидетельствует о падении плодородия почвы.

По итогам разбирательства, в августе 2026 года ООО «Ливадия» было признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 8.6 и частью 2 статьи 8.7 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Компании назначили наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Помимо денежного взыскания, нарушителю выдано обязательное предписание об устранении выявленных нарушений. Контроль за исполнением этого предписания взят Управлением Россельхознадзора на особый контроль.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Лжеполицейский избил и попытался изнасиловать девушку в Москве
Следующая статья
Гороскоп на 10 сентября для всех знаков зодиака

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.
Новости России

Супруга Ильи Резника рассказала о могиле Аллы Пугачевой

Ирина Романова рассказала о месте захоронения Аллы Пугачевой в Израиле и напомнила о прежнем желании певицы быть похороненной в Кузьминках.
Новости России

Стало известно место запуска БПЛА для атаки на Подмосковье в ночь на 28 августа

Андрей Воробьев сообщил, что один из дронов попал в здание местного супермаркета. Ударная волна от взрыва нанесла ущерб расположенному по соседству медицинскому учреждению.
Интересное

Василиса Володина назвала три знака, которые наверстают 10 лет финансового застоя осенью

Грядущие месяцы осени станут точкой невозврата и временем масштабной перезагрузки для тех, кто долгое время топтался на месте.
Новости России

Генерал рассказал, откуда запустили дроны для атаки на Новороссийск

ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками в ночь на 9 сентября. В результате удара погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 жителей получили ранения.
Темы
Новости России

В Сочи из-за атаки безэкипажных катеров начался пожар на набережной

Курортный город Сочи подвергся атаке с моря. В результате инцидента с участием безэкипажных катеров на территории городской набережной произошло возгорание.
Новости России

Три человека, включая 4-летнего ребенка, пострадали при атаке БПЛА в Курской области

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Курскую область 9 сентября ранения получили три человека, в том числе малолетний ребенок.
Общество

В Пронском районе суд обязал пересчитать квитанции за невывезенный мусор

Выяснилось, что на территории отсутствовали оборудованные контейнерные площадки, а сама услуга по вывозу мусора не оказывалась.
Общество

В Рязанском Кремле торжественно зарегистрировали рождение малышки Златы

Елена Сорокина лично поздравила молодых родителей с долгожданным пополнением. Она вручила семье самый первый документ малышки.
Интересное

Гороскоп на 10 сентября для всех знаков зодиака

Звезды советуют не торопить события, прислушиваться к сигналам тела и выстраивать честные отношения с окружающими.
Новости России

Лжеполицейский избил и попытался изнасиловать девушку в Москве

Злоумышленник использовал тактику имитации действий сотрудника правоохранительных органов, чтобы завлечь жертву в безлюдное место.
Интересное

Астролог предупредила о глобальных переменах в жизни из-за ретроградного Урана с 10 сентября

Уран разворачивается в обратное движение в знаке Близнецов, который астрологически отвечает за информацию, мышление, речь, обучение, средства связи и транспорт.
Новости России

Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье