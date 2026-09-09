Рязанскую компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей за порчу сельскохозяйственных земель

В Рязанской области правообладатель земельного участка привлечен к административной ответственности за нарушение требований земельного законодательства. Компания ООО «Ливадия» заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей за ухудшение качества почвы в Захаровском районе.

Нарушение было выявлено 26 мая 2026 года в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной специалистами Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. Инспекторы зафиксировали факт перекрытия плодородного слоя почвы на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 0,85 гектара.

Для точной оценки ущерба были отобраны пробы грунта и направлены в подведомственную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты независимых исследований подтвердили опасения экологов: в образцах зафиксировано снижение основных агрохимических показателей, что напрямую свидетельствует о падении плодородия почвы.

По итогам разбирательства, в августе 2026 года ООО «Ливадия» было признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 8.6 и частью 2 статьи 8.7 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Компании назначили наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Помимо денежного взыскания, нарушителю выдано обязательное предписание об устранении выявленных нарушений. Контроль за исполнением этого предписания взят Управлением Россельхознадзора на особый контроль.