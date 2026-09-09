Бизнесмен-неудачник задержан в Рязанской области с полной сумкой наркотиков

В Рязанской области полицейские задержали 63-летнего наркокурьера с почти двумя килограммами синтетического наркотика. Еще 1,4 кг запрещенного вещества оперативники обнаружили в тайниках, которые мужчина успел оборудовать в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области вместе с коллегами из ГУНК МВД России остановили автомобиль на 302-м километре трассы Р-22 «Каспий». Помощь в задержании оказали инспекторы ДПС Госавтоинспекции и сотрудники МО МВД России «Ряжский».

За рулем семейной машины находился 63-летний безработный житель одного из регионов Центрального федерального округа. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Во время досмотра в багажнике нашли сумку с двумя упаковками производного N-метилэфедрона. Общая масса наркотика составила 1 кг 952 грамма.

Следователи выяснили, что до задержания мужчина успел оборудовать еще два тайника в Московской области. Во время командировки полицейские нашли их в окрестностях Домодедова. Оттуда изъяли еще 1 кг 456 граммов синтетического наркотика. Всего из незаконного оборота удалось изъять 3 кг 408 граммов запрещенного вещества.

По предварительным данным, ранее мужчина занимался бизнесом, однако лишился источника дохода. После этого он решил заработать в теневом наркобизнесе и стал межрегиональным курьером организованной группы.

По заданию сообщников мужчина забрал партию наркотиков во Владимирской области. Часть груза он спрятал в тайниках в Подмосковье, а оставшуюся партию повез в южный регион России. Довезти ее до места назначения не удалось.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Суд по ходатайству следователя отправил мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.