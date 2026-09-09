Соцсети: Школьник выпал с 10-го этажа в Рязани и погиб

В посёлке Шлаковый в Рязани школьник упал с 10-го этажа и погиб. Об этом, ссылаясь на очевидцев, сообщает «Топор. Новости Рязани».
Официальная информация о происшествии не поступала.
Сообщается, что парень учился в 10-м классе.
В посёлке Шлаковый в Рязани школьник упал с 10-го этажа и погиб. Об этом, ссылаясь на очевидцев, сообщает «Топор. Новости Рязани».
Официальная информация о происшествии не поступала.
Сообщается, что парень учился в 10-м классе.
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