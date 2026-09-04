Четверо мигрантов депортированы из Рязанской области за торговлю наркотиками и грабежи

Сотрудники Управления МВД России по Рязанской области завершили процедуру депортации четырех иностранных граждан, ранее отбывавших наказание в исправительных учреждениях региона за совершение тяжких преступлений.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, среди депортированных оказались трое уроженцев стран Средней Азии и один гражданин из Закавказья. Все они ранее были осуждены по уголовным статьям, среди которых сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организация незаконной миграции и грабеж.

После полного отбытия назначенного судом наказания в отношении каждого из нарушителей было вынесено официальное решение о нежелательности их дальнейшего пребывания на территории Российской Федерации. Правоохранители пришли к выводу, что их присутствие создает потенциальную угрозу общественному порядку и безопасности граждан.

Процесс выдворения был организован в строгом соответствии с законодательством. До момента оформления всех необходимых документов и приобретения авиабилетов иностранцы содержались под стражей в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД по Рязанской области.

Затем сотрудники полиции лично сопроводили депортируемых до пункта пропуска через государственную границу в аэропорту «Домодедово». Расходы на авиаперелет на родину мигранты покрыли за счет собственных средств. В настоящее время всем четверым закрыт въезд в Россию на длительный срок.

Данная операция стала частью масштабной работы региональных правоохранительных органов по обеспечению миграционной безопасности. По данным УМВД, только за первые семь месяцев 2026 года на основании материалов рязанских полицейских было принято 519 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ. Из них 479 человек покинули страну самостоятельно, а в отношении 40 злостных нарушителей была применена процедура принудительного выдворения.