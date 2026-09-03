Рязанцев предупредили о густом тумане с видимостью до 200 метров

Главное управление МЧС России по Рязанской области выпустило экстренное предупреждение для жителей региона в связи с ухудшением погодных условий. По данным ведомства, в ночь и утром 4 сентября местами по области ожидается густой туман.

Согласно сообщению спасателей, видимость на дорогах и открытых пространствах составит от 200 до 500 метров. Такие условия создают повышенную опасность для участников дорожного движения и повышают риск дорожно-транспортных происшествий.

В связи с ожидаемым туманом сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют водителям быть предельно внимательными, снизить скорость, соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями и обязательно использовать противотуманные фары и ближний свет. Пешеходам стоит переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности, а в темное время суток обязательно использовать светоотражающие элементы на одежде или аксессуарах.