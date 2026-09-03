Пенсионер из Бурятии отбился от медведя и был эвакуирован с Байкала с тяжелыми травмами

В Северо-Байкальском районе Республики Бурятия произошел инцидент с участием дикого хищника. 65-летний мужчина подвергся нападению медведя в местности Хакусы. Несмотря на то что ему удалось отбиться от зверя, он получил серьезные травмы и не смог самостоятельно добраться до населенного пункта.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Бурятия, инцидент произошел утром 3 сентября. Разъяренный хищник атаковал мужчину, нанеся ему множественные рваные раны. Пострадавший получил глубокие повреждения бедер и ступней. Пенсионер сумел отбиться от медведя и спастись, однако из-за характера полученных травм самостоятельное передвижение было невозможным.

Сообщение о ЧП незамедлительно поступило в оперативную дежурную смену МЧС. На место происшествия выехала группа спасателей Северобайкальского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда.

Поскольку инцидент произошел в труднодоступной прибрежной зоне, эвакуация пострадавшего осуществлялась водным путем. Мужчину погрузили на борт катера КС-701 и доставили через акваторию озера Байкал в лечебное учреждение города Северобайкальска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.