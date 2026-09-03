«Дроппер» из Брянской области вернет рязанке, ставшей жертвой криптомошенников, 95 тысяч рублей

Прокуратура Рязанского района успешно защитила права местной жительницы, ставшей жертвой телефонных аферистов. Ведомство инициировало гражданский иск к владельцу банковской карты, на которую были переведены похищенные средства, и добилось удовлетворения требований в суде.

Поводом для вмешательства надзорного органа стало обращение 57-летней женщины. Как установила прокурорская проверка, летом 2025 года пенсионерку добавили в специализированный чат, посвященный заработку на купле-продаже криптовалюты.

После беседы с администратором группы и под воздействием психологического манипулирования, женщина поверила в легенду о необходимости перевода средств на некий «безопасный расчетный счет». В результате доверчивая жительница перевела злоумышленникам 95 000 рублей.

В ходе дальнейшего разбирательства правоохранительным органам удалось отследить движение средств и установить личность получателя. Им оказался житель Брянской области, который выполнял роль так называемого «дроппера» — подставного лица, предоставляющего свои банковские реквизиты преступным группам для обналичивания или перевода украденных денег.

Прокурор Рязанского района обратился в суд с гражданским иском о взыскании с него полной суммы перевода. Суд изучил материалы дела и полностью удовлетворил заявленные прокурором требования. В настоящее время фактическое исполнение судебного акта находится на строгом контроле районного прокурора.