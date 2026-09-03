Татьяна Панфилова обсудила с жителями Ворошиловки вопросы благоустройства и ремонта инфраструктуры

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провела личный прием граждан в поселке Ворошиловка. Основной темой встречи стали насущные проблемы микрорайона, в первую очередь касающиеся благоустройства общественных территорий и состояния коммунальной инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов стало обращение жителей о необходимости реконструкции спортивной площадки, расположенной рядом с детским садом №23. По словам горожан, несмотря на текущее запущенное состояние объекта, он пользуется большой популярностью среди подростков, которые занимаются там доступными видами спорта.

Татьяна Панфилова полностью поддержала инициативу, отметив важность создания комфортных условий для активного отдыха молодежи. В качестве основного механизма решения проблемы спикер гордумы предложила использовать Программу поддержки местных инициатив (ППМИ).

«Именно программа поддержки местных инициатив позволяет эффективно решать насущные вопросы развития микрорайонов и способствует более ответственному отношению к общественному имуществу в дальнейшем», – подчеркнула глава города.

Также на приеме был рассмотрен вопрос о необходимости приведения в нормативное состояние изоляции местной теплотрассы, что особенно актуально в преддверии отопительного сезона.

В ходе конструктивного диалога жители выразили благодарность Татьяне Панфиловой за оперативную помощь в реализации предыдущих обращений. В частности, горожане отметили установку нового освещения вдоль пешеходной дорожки к детскому саду №23, что сделало путь в дошкольное учреждение значительно безопаснее и комфортнее для родителей и детей.

По итогам встречи все прозвучавшие вопросы и обращения были взяты на контроль. В ближайшее время они будут детально проработаны совместно с профильными структурными подразделениями администрации города.