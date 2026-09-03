Фото: Рязанская городская Дума
Власть и политика

Татьяна Панфилова обсудила с жителями Ворошиловки вопросы благоустройства и ремонта инфраструктуры

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провела личный прием граждан в поселке Ворошиловка. Основной темой встречи стали насущные проблемы микрорайона, в первую очередь касающиеся благоустройства общественных территорий и состояния коммунальной инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов стало обращение жителей о необходимости реконструкции спортивной площадки, расположенной рядом с детским садом №23. По словам горожан, несмотря на текущее запущенное состояние объекта, он пользуется большой популярностью среди подростков, которые занимаются там доступными видами спорта.

Татьяна Панфилова полностью поддержала инициативу, отметив важность создания комфортных условий для активного отдыха молодежи. В качестве основного механизма решения проблемы спикер гордумы предложила использовать Программу поддержки местных инициатив (ППМИ).

«Именно программа поддержки местных инициатив позволяет эффективно решать насущные вопросы развития микрорайонов и способствует более ответственному отношению к общественному имуществу в дальнейшем», – подчеркнула глава города.

Также на приеме был рассмотрен вопрос о необходимости приведения в нормативное состояние изоляции местной теплотрассы, что особенно актуально в преддверии отопительного сезона.

В ходе конструктивного диалога жители выразили благодарность Татьяне Панфиловой за оперативную помощь в реализации предыдущих обращений. В частности, горожане отметили установку нового освещения вдоль пешеходной дорожки к детскому саду №23, что сделало путь в дошкольное учреждение значительно безопаснее и комфортнее для родителей и детей.

По итогам встречи все прозвучавшие вопросы и обращения были взяты на контроль. В ближайшее время они будут детально проработаны совместно с профильными структурными подразделениями администрации города.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Рязанской области начала работу горячая линия по защите избирательных прав граждан
Следующая статья
Тренер из Касимова Елена Иванова удостоена Почетной грамоты Президента России

Популярные материалы

Новости России

Эксперт назвал точку запуска морского дрона для атаки на порт в Сочи

ВСУ, вероятнее всего, запустили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать порт...
Новости России

Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

По делу о покушении на военного в Энгельсе ищут...
Новости России

Под Волгоградом нашли мертвой школьницу, пропавшую 1 сентября

Школьницу из Алексеевского района Волгоградской области, пропавшую 1 сентября,...
Происшествия

Громкий хлопок услышали жители Рязани 3 сентября

Официальная информация на данный момент не поступала. 
Интересное

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые стоят на пороге больших денег в сентябре

Первый осенний месяц создаст идеальные условия для смены работы, карьерного роста и монетизации идей, которые давно «пылились на полке».
Темы
Происшествия

Пять беспилотников сбили над Рязанской областью днем 4 сентября

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Рязанской областью в дневное время 4 сентября.
Интересное

Гороскоп на 5 сентября для всех знаков зодиака

В суббота, 5 сентября, звезды рекомендуют довериться интуиции, навести порядок в делах и не бояться принимать важные решения в личной жизни.
Общество

Павел Малков анонсировал масштабное обновление улицы Есенина

В ходе инспекции губернатор также посетил территорию Дворца Первых. Главным событием минувших выходных стал долгожданный запуск фонтана, который не функционировал почти 40 лет.
Политика

Депутат Госдумы рассказал, кто мог атаковать здание СБУ в центре Киева

Член комитета по обороне Андрей Колесник выдвинул две основные версии произошедшего: от показательного возмездия со стороны российских специалистов до обострения внутреннего конфликта между украинскими спецслужбами.
Спорт

«Гермес» и «Витязь» сразятся за Кубок Рязанской области по футболу 6 сентября

Уже в предстоящие выходные болельщики узнают имя нового обладателя Кубка региона. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 6 сентября, на стадионе «Рязань-Арена».
Экология, природа, животные

В пруду «Серая шейка» в Рязани массово гибнет рыба

В Рязани началась проверка информации о массовой гибели рыбы в пруду «Серая шейка». Поводом для вмешательства профильных служб стали публикации в социальных сетях, в которых горожане сообщили о мертвой рыбе на поверхности водоема.
Власть и политика

Борис Ясинский обсудил на личном приеме вопросы ЖКХ и благоустройства

Основной темой встречи стали насущные проблемы горожан, среди которых лидировали вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и комплексного благоустройства городских территорий.
Общество

Власти Рязани объяснили, когда начнется разбор подъездов дома на улице Новоселова, пострадавших от БПЛА

Администрация Рязани прокомментировала ситуацию вокруг многоквартирного дома № 42 по улице Новоселова, который получил повреждения в результате атаки беспилотника 15 мая.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье