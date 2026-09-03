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Общество

В Рязанской области начала работу горячая линия по защите избирательных прав граждан

Анастасия Мериакри
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В преддверии Единого дня голосования в Рязанской области начала функционировать специальная горячая телефонная линия Уполномоченного по правам человека в регионе. Инициатива направлена на обеспечение законности и прозрачности избирательного процесса. О старте работы линии сообщили в региональном комитете по информации и массовым коммуникациям.

Граждане могут позвонить на горячую линию в том случае, если они лично столкнулись с нарушением своих избирательных прав или стали свидетелями любых противоправных действий, затрагивающих ход голосования.

Все поступающие обращения будут тщательно рассмотрены в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае выявления нарушений заявителям будет оказано всестороннее содействие в защите их прав, включая оперативное взаимодействие с Избирательной комиссией Рязанской области и другими компетентными государственными органами.

Горячая линия Уполномоченного по правам человека в Рязанской области будет работать до 25 сентября 2026 года (включительно) с 9:00 до 18:00. Телефон для обращений: 8 (4912) 25-36-55

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