Жители Рязани раскритиковали лежаки в сквере «Серая шейка»

В рязанском паблике «Новости Рязани» во «ВКонтакте» опубликовали фотографии обновлённого сквера «Серая шейка» в микрорайоне Дашково-Песочня. Подписчики сообщества в комментариях активно обсуждали появившиеся на территории шезлонги.

Многие рязанцы сочли выбор неудачным. По их мнению, лежаки больше подходят для пляжа, а не для городского сквера. Жители высказали пожелание установить вместо них обычные скамейки со спинками.

Кроме того, в дискуссии горожане обратили внимание на нехватку зелёных насаждений. В комментариях прозвучали предложения высадить кустарники и обустроить полноценный газон.