В Рязани заработал новый светофор на пересечении Мервинской улицы и 7-го Мервинского проезда

В Рязани введен в эксплуатацию новый светофорный объект, призванный повысить безопасность дорожного движения на оживленном участке города. Объект расположен на пересечении 7-го Мервинского проезда, Мервинской улицы и Паркового проспекта.

Как сообщили в управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации города, работы по установке светофора были выполнены подрядной организацией раньше установленного срока.

На участке обустроены новые пешеходные переходы с удобными подходами к ним, установлены обзорные камеры видеонаблюдения, смонтированы детекторы транспортных средств для адаптивного регулирования потока. Светофор интегрирован в автоматизированную систему управления дорожным движением города.

Установка светофорного объекта на данном перекрестке продиктована высокой концентрацией социальной инфраструктуры и плотной жилой застройкой. В непосредственной близости расположены Академия единоборств и футбольный манеж, где регулярно бывает много людей.

Кроме того, рядом активно ведется строительство новой школы «Лидер» и детского сада, а также находится крупный жилой комплекс. Новый светофор призван упорядочить движение транспорта и обеспечить безопасный переход дороги для детей, спортсменов и жителей района.