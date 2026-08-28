Замминистра транспорта проинспектировал ремонт дороги Ухолово — Ясенок — Ибердский

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Алексей Трутнев проинспектировал ход капитального ремонта автодороги Ухолово — Ясенок — Ибердский в Ухоловском округе. В рабочей встрече также приняли участие представители администрации округа, Дирекции дорог Рязанской области, подрядной организации и общественности.

В текущем году капремонт проходит на участке протяжённостью 4,9 км. Маршрут пролегает от села Ольхи до границы с посёлком Ухолово. Дорога имеет важное социальное значение: по ней следуют школьные автобусы, а также она обеспечивает транспортную доступность дома культуры и Покровской церкви.

На объекте предусмотрен комплекс работ: укрепление основания, укладка нового дорожного покрытия, установка дорожных знаков и нанесение разметки. В настоящее время специалисты выполняют устройство освещения, регенерации и замену водопропускных труб.

Завершение всех запланированных мероприятий намечено на 2027 год. В прошлом году на этой автодороге уже были отремонтированы два участка общей протяжённостью 9,8 км — это позволило существенно улучшить транспортную ситуацию на маршруте.