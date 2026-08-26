В Рязани введут ограничения на парковку и движение транспорта с 27 по 30 августа

В конце августа в Рязани вступят в силу временные ограничения для водителей в связи с подготовкой и проведением Международного фестиваля экстремальных видов спорта «BRICS CUP». Власти города рекомендуют жителям и гостям заранее планировать свои маршруты.
Ограничения на парковку:
- Лыбедский бульвар: парковка будет запрещена на самом бульваре и на съезде на него с улицы Право-Лыбедской в период с 06:00 28 августа до 20:00 30 августа.
- Стоянка от Брессюирского моста до гостиничного комплекса «Старый город»: будет закрыта с 22:00 27 августа до 20:00 29 августа.
- Лесопарк: парковка, прилегающая к входной группе парка, будет недоступна с 22:00 27 августа до 22:00 28 августа.
Перекрытие движения транспорта:
- Съезд на Лыбедский бульвар: движение по съезду с улицы Право-Лыбедской будет полностью перекрыто с 06:00 28 августа до 20:00 30 августа.
- Территория Лесопарка: 28 августа проезд по территории стоянки Лесопарка будет закрыт в вечернее время, с 17:00 до 22:00.